شاهد.. الرجل العنكبوت يتسلق مبنى ارتفاعه 153 مترًا خلال 20 دقيقة

شاهد.. الرجل العنكبوت يتسلق مبنى ارتفاعه 153 مترًا خلال 20 دقيقة

2019/09/28
الساعة 8:20 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تمكن ألين روبير، 57 عامًا، الملقب بـ الرجل العنكبوت الفرنسي- من تسلق مبنى سكايبر في مدينة فرانكفورت الألمانية الذي يبلغ ارتفاعه 153 مترًا خلال 20 دقيقة فقط.

لكن عقب عودته إلى الأرض احتجزه عناصر الشرطة واقتادوه من الموقع.


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