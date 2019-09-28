شاهد.. الرجل العنكبوت يتسلق مبنى ارتفاعه 153 مترًا خلال 20 دقيقة

المواطن - متابعة
تمكن ألين روبير، 57 عامًا، الملقب بـ الرجل العنكبوت الفرنسي- من تسلق مبنى سكايبر في مدينة فرانكفورت الألمانية الذي يبلغ ارتفاعه 153 مترًا خلال 20 دقيقة فقط.
لكن عقب عودته إلى الأرض احتجزه عناصر الشرطة واقتادوه من الموقع.
تمكن ألين روبير، 57 عامًا، الملقب بـ الرجل العنكبوت الفرنسي- من تسلق مبنى سكايبر في مدينة فرانكفورت الألمانية الذي يبلغ ارتفاعه 153 مترًا خلال 20 دقيقة فقط.
لكن عقب عودته إلى الأرض احتجزه عناصر الشرطة واقتادوه من الموقع.
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