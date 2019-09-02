شاهد الصور.. أمطار محايل تكشف سوء التصريف والمدني يحذر

المواطن - أحمد الشهري - محايل

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة محايل شملت وسط المحافظة والأجزاء الجنوبية.

وكشفت أمطار محايل سوء حالة مشروعات تصريف مياه الأمطار حيث تجمعت المياه في الشوارع العامة والطرق السريعة ما تسبب في بطء شديد في حركة المرور.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا أو كانت السيارة ذات دفع رباعي لخطورة اجتراف المياه لها ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.