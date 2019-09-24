شاهد الصور.. توزيع أعلام للمسافرين والعابرين بوادي الدواسر‎

شاهد الصور.. توزيع أعلام للمسافرين والعابرين بوادي الدواسر‎

2019/09/24
الساعة 2:51 مساءً
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المواطن - مبارك الدوسري - وادي الدواسر

بادرت كشافة وجوالة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء بمحافظة وادي الدواسر، اليوم بتوزيع مجموعة كبيرة من الشالات الوطنية والكابات والعلم الوطني والهدايا التذكارية على المسافرين والعابرين من الجهة الشرقية للمحافظة، ضمن مشاركة اللجنة في الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وأوضح رئيس اللجنة سعد محمد الصافي، أن المبادرة تأتي ضمن العديد من الفعاليات التي تطلقها اللجنة بهذه المناسبة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة جاءت رغبة في ترسيخ الانتماء وحب الوطن والولاء والطاعة، وليعيش الآخرين من المقيمين على أرض الوطن فرحتنا بتلك المناسبة.

وأفاد الصافي أن من أبرز الفعاليات التي أقامتها اللجنة حتى الآن مهرجانًا شعبيًا تضمن تقديم مجموعة من الموروث الشعبي شملت ألعابًا شعبية، وسوقًا شعبيًا، وعرض بعض الحرف اليدوية وخيمة شعبية وأمسية شعرية ومسابقات ثقافية، وستستمر اللجنة في تقديم العديد من الفعاليات حتى يوم الخميس القادم.


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