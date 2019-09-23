شاهد الفيديو والصور.. مباني الجوازات تتوشح بالأخضر في عرس الوطن

شاهد الفيديو والصور.. مباني الجوازات تتوشح بالأخضر في عرس الوطن

2019/09/23
الساعة 4:48 مساءً
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المواطن - الرياض

توشحت مباني المديرية العامة للجوزات في الرياض والمديريات والمكاتب التابعة لها في مناطق ومحافظات المملكة باللون الأخضر، رمز العزة والكرامة، احتفاء باليوم الوطني السعودي الـ89.

واستقبل منسوبو الجوزات المواطنين بالورود تعلو وجوههم ابتسامة الرضا والامتنان بما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، عبر عن فخره واعتزازه بما تحقق للوطن من منجزات ومكتسبات منذ وحد المملكة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، الذي جمّع الله به الشتات تحت راية التوحيد الخالدة، ووحد الصف والكلمة ليكون الأمن والأمان والتنمية، وتحقق على يديه مشروع الوحدة الوطنية ليكون الوطن للجميع، أخوة متحابين متعاونين في تحقيق رفعة هذا الوطن، ومكانته، وتدفق عطائه، لتكتمل المسيرة جيلًا بعد جيل نحو مستقبل أفضل.


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