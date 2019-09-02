شاهد .. “المواطن” توثق استقبال تقنية محايل للمتدربين المستجدين

المواطن - أحمد الشهري - محايل

شهد عميد الكلية التقنية بمحافظة محايل عسير المهندس محمد عسيري اليوم حفل استقبال المتدربين المستجدين للعام الدراسي الحالي 1441هجري والمقام بمقر مسرح الكلية وبحضور وكيل شؤون المتدربين المهندس سامي الغامدي وعدد من رؤساء الأقسام بالكلية.

وانطلق الحفل المُعدّ بهذه المناسبة بكلمة عميد الكلية والتي هنّأ خلالها المتدربين المستجدين بالقبول للدراسة بالكلية راجين من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لهم متمنين لهم المزيد من التقدم لخدمة القيادة الرشيدة والوطن والمواطن.

وأكد عسيري على أهمية الحضور بالزي الرسمي الخاص بالكلية والمحافظة على نظافة الشعر والظهور بالمظهر الجيد والذي يعكس البيئة الجيدة للمتدربين والامتثال للأنظمة والقوانين المتبعة داخل أسوار الكلية.

بعد ذلك قام وكيل المتدربين ” الغامدي ” بشرح الأنظمة والتعليمات التي يجب اتباعها خلال فترة التدريب في الكلية وما يمكن تقديمه من برامج وحوافز للمتميزين منهم.

بعد ذلك قام رؤساء الأقسام باصطحاب المتدربين وتعريفهم بالقاعات التدريبية والمعامل والقاعات المجهزة والمختصة لكل قسم.