شاهد بالصور.. الرياض تتوشح بالأخضر استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني

شاهد بالصور.. الرياض تتوشح بالأخضر استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني

2019/09/19
الساعة 10:39 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

بدأت مناطق المملكة، في الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني الـ89، من خلال الأنشطة والفعاليات التي أعلنتها كل منطقة.

وفي الرياض نرى علم المملكة يرفرف في الميادين وعلى الأعمدة وفي كل مكان، احتفاءً بهذا اليوم العظيم يوم العزة والكرامة والوحدة والإخاء والإنجاز.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الاحتفال باليوم الوطني يوم 23 محرم 1441 هجري الموافق 22 سبتمبر 2019 من الساعة 2 ظهرًا وحتى الساعة 11 مساءً، لتجسد فقراتها الثوابت الوطنية وتقدم رسالة واضحة تحمل معاني الوحدة الوطنية وترابط كافة مناطق المملكة.

 

 


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