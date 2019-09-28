شاهد.. تدفق سيول وادي ضرعا مكة

شاهد.. تدفق سيول وادي ضرعا مكة

2019/09/28
الساعة 7:51 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مكة المكرمة

هطلت أمطار غزيرة، اليوم، على منطقة مكة المكرمة أدت إلى جريان السيول والأودية.

ووثق مواطنون بالفيديو لحظة تدفق المياه من سيول وادي ضرعا في شرق مكة المكرمة.

يأتي هذا في الوقت الذي توقعت فيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة،

في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.


هل قرأت هذا ؟
  • أمطار رعدية وغبار على 4 مناطق
    •
  • سعود الطبية ترد عبر “المواطن” على فيديو مداهمة الأمطار مبنى الولادة والأطفال
    •
  • بالفيديو والصور.. منتزه السقى والسحاب يكتسي بالأبيض بعد الأمطار والبرد
    •
  • فيديو وصور.. متنزهات عسير تزدحم بالزوار والسر جاذبية الأمطار
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم