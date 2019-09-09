شاهد.. تساقط البرد على طريق بني سعد جنوب الطائف

شاهد.. تساقط البرد على طريق بني سعد جنوب الطائف

2019/09/09
الساعة 5:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الطائف

هطلت اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على عدد من محافظات مكة المكرمة.

ووثّق المواطن أبو عادل العصيمي، من فريق طقس الطائف، مقطع فيديو لتساقط، البَرَد على طريق بني سعد جنوب الطائف.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات أضم، الطائف، والعرضيات، وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع.


هل قرأت هذا ؟
  • أمطار رعدية على أضم والطائف وميسان
    •
  • أمطار غزيرة مصحوبة بغبار يحد الرؤية على محافظات مكة
    •
  • أمطار على الطائف حتى الثامنة
    •
  • تحذير لأهالي الطائف .. أمطار رعدية وتدني الرؤية حتى التاسعة مساء
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم