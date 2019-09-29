شاهد.. جريان الأودية بسرعة بعد أمطار أضم

شاهد.. جريان الأودية بسرعة بعد أمطار أضم

2019/09/29
الساعة 6:33 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة أضم في منطقة مكة المكرمة سالت على إثرها الأودية والشعاب.

ووثق مقطع فيديو نشرته إمارة مكة عبر تويتر لحظة جريان المياه بشدة وسرعة كبيرة في أحد أودية أضم.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات أضم، والجموم ، والعاصمة المقدسة ، والطائف، والعرضيات، وميسان، وبحره ، والكامل وخليص ، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع .

 


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