شاهد.. حكومة جونسون تخسر أغلبية البرلمان بعد انشقاق نائب واحد

شاهد.. حكومة جونسون تخسر أغلبية البرلمان بعد انشقاق نائب واحد

2019/09/03
الساعة 7:17 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

خسرت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون اليوم، الثلاثاء، أغلبيتها في البرلمان إثر انشقاق عدد من النواب المحافظين.

 

وانشق عضو واحد وهو فيليب لي الذي أعلن انضمامه إلى حزب الديمقراطيين الأحرار.

وسوف يتسبب هذا الأمر في تنفيذ تهديدات جونسون ووعوده الانتخابية بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مطلع الشهر المقبل.

وتعليقًا على ذلك قال بوريس جونسون: لن أستسلم أو أرضخ للاتحاد الأوروبي في المفاوضات كما يريد رئيس حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربن.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم