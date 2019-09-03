شاهد.. حكومة جونسون تخسر أغلبية البرلمان بعد انشقاق نائب واحد

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خسرت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون اليوم، الثلاثاء، أغلبيتها في البرلمان إثر انشقاق عدد من النواب المحافظين.

Here's @DrPhillipLeeMP going to sit with the Lib Dems. Govt no longer has a working majority pic.twitter.com/Vv9HBvF36s — Daniel Kraemer (@dcakraemer) September 3, 2019

وانشق عضو واحد وهو فيليب لي الذي أعلن انضمامه إلى حزب الديمقراطيين الأحرار.

وسوف يتسبب هذا الأمر في تنفيذ تهديدات جونسون ووعوده الانتخابية بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مطلع الشهر المقبل.

وتعليقًا على ذلك قال بوريس جونسون: لن أستسلم أو أرضخ للاتحاد الأوروبي في المفاوضات كما يريد رئيس حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربن.