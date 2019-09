شاهد.. حكومة جونسون تخسر أغلبية البرلمان بعد انشقاق نائب واحد

المواطن - متابعة

خسرت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون اليوم، الثلاثاء، أغلبيتها في البرلمان إثر انشقاق عدد من النواب المحافظين.

Here's @DrPhillipLeeMP going to sit with the Lib Dems. Govt no longer has a working majority pic.twitter.com/Vv9HBvF36s

— Daniel Kraemer (@dcakraemer) September 3, 2019