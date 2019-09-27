شاهد.. رائد الفضاء هزاع المنصوري في بث مباشر من المحطة الدولية

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أطلَّ رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في جلسة بث مباشر من محطة الفضاء الدولية ليرد على أسئلة واستفسارات بعض الطلاب في مركز محمد بن راشد لأبحاث الفضاء.

#أول_رائد_فضاء_اماراتي هزاع المنصوري من محطة الفضاء الدولية، في جلسة بث مباشر مع مجموعة من الطلبة في مركز محمد بن راشد للفضاء. https://t.co/4OjteKWZ5c — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 27, 2019

ووصف المنصوري للحضور شعوره وهو يمر فوق بلاده عبر محطة الفضاء الدولية وكيف يعيش هو وباقي الطاقم والظروف والأجواء المحيطة بعمل المحطة الدولية.