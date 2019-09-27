شاهد.. رائد الفضاء هزاع المنصوري في بث مباشر من المحطة الدولية

شاهد.. رائد الفضاء هزاع المنصوري في بث مباشر من المحطة الدولية

2019/09/27
الساعة 2:52 مساءً
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المواطن - متابعة

أطلَّ رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في جلسة بث مباشر من محطة الفضاء الدولية ليرد على أسئلة واستفسارات بعض الطلاب في مركز محمد بن راشد لأبحاث الفضاء.

ووصف المنصوري للحضور شعوره وهو يمر فوق بلاده عبر محطة الفضاء الدولية وكيف يعيش هو وباقي الطاقم والظروف والأجواء المحيطة بعمل المحطة الدولية.

 

 


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