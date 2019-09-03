شاهد.. رقصة جوانا ساينز الأخيرة قبل وفاتها بانفجار ألعاب نارية

المواطن - متابعة

أمام أكثر من ألف متفرج قُتلت المغنية الإسبانية جوانا ساينز غارسيا، على خشبة المسرح بعد انفجار أحد الألعاب النارية.

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات الجماهير، لحظة الانفجار التي وقع بالقرب من جوانا ساينز التي سقطت على المسرح في الحال من شدة الانفجار.

وكانت المغنية، جوانا ساينز غارسيا لحظة وفاتها، تشارك في حفل إلى جانب 14 من زملائها، ضمن فرقة The Super Hollywood Orchestra ، في لاس بيرلاناس، في إسبانيا.

وعلى الفور جرى إسعافها ونقلها إلى المستشفى، إلا أنها ماتت لاحقًا متأثرة بجروحها الخطيرة، في حين فتحت السلطات تحقيقًا موسعًا حول الحادثة وملابساتها.

وكانت جوانا ساينز غارسيا تؤدي رقصتها الأخيرة عندما انفجرت أداة الألعاب النارية أمامها لتُصاب إصابة قاتلة في معدتها، أفقدتها الوعي أمام الجماهير.

وتبادل المغردون صورًا ومقاطع فيديو توثق لحظة سقوط جوانا ساينز غارسيا مغشيًا عليها على خشبة المسرح حيث تم وقف العرض وإنزال الستائر على المسرح فيما أصيبت الجماهير بالصدمة والذهول.

يُذكر أن جوانا ساينز غارسيا التي فارقت الحياة عن عمر يناهز 30 عامًا، وهي تُعد واحدة من أهم نجوم البوب في العالم.