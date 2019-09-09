شاهد.. سيول الحماطة شرق محايل عسير

المواطن - عسير

هطلت اليوم أمطار غزيرة على عدد من مدن ومحافظات منطقة عسير سالت على إثرها الأودية والشعاب.

ووثق المواطن إبراهيم بكري بالفيديو الأمطار التي هطلت بعد عصر اليوم على الحماطة شرقي محايل عسير.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير تستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، والبرك والحرجة والمجاردة والنماص ومحايل وبارق وبلقرن وتنومة ورجال المع وسراة عبيده وطريب وظهران الجنوب.

وتوقعت الأرصاد أن يصاحب هذه الأمطار تساقط البرَد على بعض المواقع، إضافة إلى جريان السيول في عددٍ من أودية منطقة عسير.

كما هطلت أمطار متوسطة على أحد رفيدة بعد ظهر اليوم الاثنين