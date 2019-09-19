شاهد.. شخص يدهس آخر متعمداً في أبو عريش

المواطن - علي شيبان - جازان

تسبب خلاف بين مواطنين بمحافظة أبو عريش بجازان في قيام أحدهما بدهس الآخر متعمداً بسيارته عصر أمس؛ ما أدى إلى إصابته بإصابات خطيرة حيث تم نقله إلى المستشفى.

تشير التفاصيل التي حصلت عليها “المواطن” إلى أن المجني عليه تجاوز أحد المواطنين بسيارته ما أدى إلى استفزازه وطلب منه إيقاف سيارته.

وأكدت المصادر أنه عند نزول المجني عليه من سيارته قام الجاني بالدوران بالسيارة ودهسه عمداً وأيضاً الاصطدام بـ ٤ سيارات أخرى؛ ما أدى إلى إصابة بليغة في المجني عليه وبعض التلفيات في السيارات.

الجدير بالذكر أن الجاني والمجني عليه لا يعرفان بعضهما ولا توجد بينهما مشاكل أو خلافات سابقة وكان الدهس بسبب خلاف في الشارع فقط.

وقد باشرت الجهات الحكومية الحادثة وتم القبض على الجاني ونقل المجني عليه إلى المستشفى.