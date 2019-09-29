شاهد.. طائرة تحاول إنقاذ العالقين في حريق قطار الحرمين بجدة

المواطن - جدة

أظهرت مقاطع فيديو متداولة طائرات مروحية تحاول إنقاذ العالقين في محطة قطار الحرمين في جدة في الوقت الذي تواصل فيه فرق الدفاع المدني التعامل مع الحادث.

وأظهر مقطع فيديو آخر تطاير الرماد على أحد الطرق الرئيسية في جدة المجاورة لمحطة قطار الحرمين ما يوحي بشدة الحريق.

وكانت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع كشفت بعض المعلومات حول الحريق الذي اندلع في محطة جدة.

وقالت إن الحريق اندلع في محطة القطار بجدة عند الساعة 12:35 ولا يزال التعامل معه قائمًا.

وكانت فرق الدفاع المدني، باشرت ظهر اليوم الأحد، حريقًا نشب في سطح أحد مباني محطة قطار الحرمين في حي السليمانية، دون وقوع إصابات.

وشوهدت سحب الدخان الكثيف من مسافات بعيدة، فيما انتقلت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني بجدة إلى الموقع، وعملت على الوصول إلى بؤرة الحريق للسيطرة عليه، حيث تتواصل الجهود لإخماده، فيما لم يصدر حتى اللحظة أي بيان عن نتائج ولا أسباب الحريق.