شاهد.. طرقات المجاردة تفيض بمياه الأمطار

المواطن - المجاردة

فاضت طرقات وشوارع المجاردة بمياه الأمطار التي هطلت اليوم ضمن الحالة التي شملت عدة مدن في المملكة.

ووثّق المواطنون بالفيديو لحظة جريان الماء بسرعة في شوارع المجاردة وسط دعوات بأن يجعلها الله سقيا خير وبركة للجميع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير تستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، والبرك والحرجة والمجاردة والنماص ومحايل وبارق وبلقرن وتنومة ورجال المع وسراة عبيده وطريب وظهران الجنوب.

وتوقعت الأرصاد أن يصاحب هذه الأمطار تساقط البرَد على بعض المواقع، إضافة إلى جريان السيول في عددٍ من أودية منطقة عسير.