شاهد ظاهرة طبية نادرة.. طفل يولد بقلب خارج الجسد!

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تُظهر صور مؤلمة طفلًا وُلد بقلب خارج جسده، في حال طبية تُعرف باسم “انتباذ القلب ectopia cordis”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نُقل الطفل الذي وُلد في مشفى هندي، إلى العناية المركزة على الفور بسبب حالته الحساسة.

وانتباذ القلب هو حالة طبية نادرة، يُصاب به طفل من ضمن 126 ألف ولادة، وتجعل العضو خارج الصدر كليًا أو جزئيًا، ومعدل البقاء على قيد الحياة 10 % فقط، حيث يموت معظم الأطفال في غضون أيام؛ بسبب المضاعفات، ولا يزال سبب الإصابة به غامض بالنسبة للأطباء.

ومعظم الأطفال الذين يولدون بهذه الحالة، يعانون من عيوب خلقية أخرى، ويمكن تشخيص الحالة عن طريق الموجات فوق الصوتية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وبمجرد ولادة الطفل، يتم إجراء جراحة طارئة لوضع القلب داخل الجسم وإغلاق تجويف الصدر.

يُذكر أنه في ديسمبر 2017، تحدت الطفلة “فانيلوب هوب” كل توقعات الأطباء، وتمسكت بفرصة 1 في 8 مليون للنجاة، حتى وصلت إلى عمر 3 أسابيع، وكان الأطباء شخصوا حالتها وهي لازالت جنينًا، لكن الوالدين رفضوا إنهاء الحمل، وخضعت لـ3 عمليات جراحية؛ لوضع قلبها داخل صدرها، وتمكنت أخيرًا من العودة إلى منزلها في عمر 14 شهرًا، ويقال إنها البريطانية الوحيدة المعروفة التي نجت من هذه الحالة.

