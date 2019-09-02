شاهد.. قائد جمس أكاديا الشجاع يصدم سيارة مشتعلة تفاديًا لكارثة

المواطن - الرياض

تمكن رجل شجاع من دفع سيارة مشتعلة أمام أحد البيوت بمركبته حتى لا يحدث مكروه لأهل هذا البيت.

قبل قليل ،

شكرًا للمنقذ السياره احترقت ووخرها عن البيت لحماية البيت ومن فيه..

شكرًا لصاحب هذي السيارة والله يعوضه. pic.twitter.com/SZ37dtRAx9 — منصور الشبيبي | كهربائيات 💡 (@Kahrabaiat) September 2, 2019

وأظهر فيديو متداول قائد مركبة جمس أكاديا وهو يدفع المركبة التي اشتعلت فيها النيران ويبتعد عنها مسرعًا بعدما تضررت مركبته.

ولم يتبين من المقطع مكان وقوع الحادث إلا أن موثق المقطع قال إنه وقع قبل قليل.