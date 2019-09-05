شاهد.. لحظة إحباط دخول 33 مليون قرص مخدر إلى المملكة

المواطن - الرياض

في ثلاث عمليات استباقية، نجحت فرق مكافحة المخدرات في إحباط مخطط لتهريب قرابة 33 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة ، خلال 3 أشهر.

العمليات تمت من خلال التنسيق والتخطيط المشترك مع الأجهزة ذات العلاقة في عدد من الدول الصديقة والشقيقة.

وكان المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات صرح أمس بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت، عن إحباط محاولات تهريب ما مجموعه اثنان وثلاثون مليونًا وسبعمائة وثمانية وخمسون ألفًا وثمانمائة وثمانية وتسعون قرص “إمفيتامين” خلال أشهر رمضان وشوال وذي القعدة من عام 1440هـ، وذلك بعد توفر معلومات عن مخطط لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة، واتخاذ التدابير الأمنية، لاستباق محاولات هذه العصابات لتهريب المواد المخدرة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة بالدول التي أكدت مصادر المعلومات استخدام أراضيها في عمليات التهريب.