شاهد.. لحظة تلاوة لائحة الاتهام بحق قتلة إسراء غريب

المواطن - سعد البحيري

نجحت نساء المملكة بشكل لافت في تحريك القضاء الفلسطيني للبحث والتحري في قضية مقتل الفتاة إسراء غريب على يد ذويها قبل عدة أيام.

وتصدر وسم إسراء غريب الترند السعودي على مدى أيام واحتشد بآلاف التغريدات التي تناقلت تغريدات صديقات إسراء اللاتي كشفن فيها تعرضها للضرب المبرح ما أدى إلى موتها.

وخلصت تحقيقات النيابة في القضية إلى اشتراك كل من آدم غريب وبهاء غريب شقيقا إسراء ومحمد صافي زوج أختها في جريمة القتل.

وبدأت قصة إسراء غريب عبر مواقع التواصل وانتهت هناك، حيث روت إحدى صديقاتها أن إسراء تعرفت على شاب وطلب منها الخروج معه للتعرف عليها عن قرب فوافقت واصطحبت أختها معها أثناء اللقاء.

وبحسب راوية القصة تم تصوير مقطع فيديو للقاء الأول بين إسراء غريب وشقيقتها والشاب وأخته وانتشر المقطع عبر مواقع التواصل حتى وقع في يد ابنة عمها التي أبلغت والد إسراء غريب وأشقاءها.

وتواصل الصديقة: إن أهل إسراء غريب ضربوها بشكل مبرح وتعرضت لشتى أنواع التعذيب حتى أصيبت بكسور في العمود الفقري نقلت على إثرها إلى المستشفى وهناك قدم الأهل روايتهم للحادث بأنها سقطت من فوق المنزل.

وقبل انتقالها إلى المستشفى للمرة الأخيرة نشرت إسراء غريب صورًا لها بعد تعرضها للضرب المبرح من قبل ذويها وعلقت أنها لا تزال بخير حتى اللحظة.

وعقب وفاتها ظهر وسم على تويتر يحمل اسم ” كلنا إسراء غريب ” تضمن كلمات التعزية والمواساة ومطالبات بمحاسبة ذويها المتورطين في قتلها حسب قولهم.

ونشر المغردون صورًا لابنة عم إسراء غريب التي نقلت المقطع إلى ذويها إضافة إلى اثنين من إخوة الضحية قالوا إنهما هم السبب المباشر في وفاتها.

وبضغط من مواقع التواصل تم فتح القضية والتحقيق فيها والتأكد من وفاتها على يد ذويها.

ووصفت النيابة القضية على أنها ضرب أفضى الى الموت.