شاهد.. متحف بيروت الوطني يحتفي بيوم المملكة بمشاركة ألفي شخص

المواطن - الرياض

أقيم في المتحف الوطني وسط العاصمة اللبنانية بيروت، احتفال اليوم الوطني السعودي؛ وذلك لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وشارك في الحفل ألفا شخصية سياسية واجتماعية يمثلون كافة الأطياف السياسية اللبنانية كتعبير عن عمق العلاقة.