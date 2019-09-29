شاهد.. منظر رائع لسحابة شرق مكة الآن تتخللها الصواعق

شاهد.. منظر رائع لسحابة شرق مكة الآن تتخللها الصواعق

2019/09/29
الساعة 5:04 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مكة المكرمة

وثق مقطع فيديو متداول منظرًا رائعًا لسحابة شرق مكة الآن، تشاهد منها صواعق برقية ورعدية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها. كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات المدينة المنورة، في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.

 


هل قرأت هذا ؟
  • انتشار واسع لـ السحب الرعدية القوية على مرتفعات غرب المملكة
    •
  • الأرصاد : استمرار الأمطار الرعدية غدًا على 5 مناطق
    •
  • محلل طقس : أمطار متفاوتة مصحوبة بزخات البرد على 5 مناطق غدًا
    •
  • الإنذار المبكر : سحب رعدية وتدني الرؤية على أملج حتى الثامنة مساء
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم