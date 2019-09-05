شاهد .. هدف المنتخب السعودي في مالي

المواطن - محمد سمعه

نجح اللاعب سالم الدوسري في إحراز الهدف الأول للمنتخب السعودي في شباك مالي وذلك خلال المباراة الودية والمُقامة بين المنتخبين على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وتمكن سالم الدوسري من إحراز هدف التعادل لـ المنتخب السعودي في الدقيقة الثالثة والخمسين بعد عرضية من اللاعب عبدالله الحمدان، مستغلًا خطأ قاتلًا من دفاع المنتخب المالي.

وتُشير النتيجة حاليًا إلى التعادل بين المنتخب السعودي ومنتخب مالي.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم منتخب مالي على المنتخب السعودي بهدف دون رد.

ويُذكر أن اللاعب أداما تراوري تقدم بالهدف الأول للمنتخب المالي في الدقيقة السابعة والثلاثين، عبر تصويبة قوية خدعت الحارس عبدالله المعيوف حارس المنتخب السعودي.

وتأتي مباراة مالي، في ظل استعداد المنتخب السعودي لمواجهة منتخب اليمن يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.