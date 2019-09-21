شاهد .. هدف عالمي لـ كارلوس إدواردو في شباك الاتحاد

شاهد .. هدف عالمي لـ كارلوس إدواردو في شباك الاتحاد

2019/09/21
الساعة 9:22 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أحرز اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، نجم الهلال، هدفًا عالميًّا بطريقة جميلة في شباك نادي الاتحاد، وذلك خلال لقاء الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل كارلوس إدواردو الهدف الأول في الدقيقة الحادية عشرة من عمر الشوط الأول بضربة مقصية بعد عرضية متقنة من زميله ياسر الشهراني.

وتُقام مباراة الاتحاد والهلال اليوم على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، حيث إذا خسر الاتحاد فستتم إقالة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا بصورة كبيرة.


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