شبح الإقالة يُهدد لوف بعد مباراة هولندا وألمانيا

المواطن - محمد سمعه

يواجه المدرب الألماني يواخيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، خطرًا كبيرًا بالإقالة من تدريب منتخب الماكينات، وذلك بعد الخسارة الثقيلة التي مُني بها في مباراة هولندا وألمانيا أمس في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

وكانت مباراة هولندا وألمانيا أُقيمت فولكس بارك ستاديوم في مدينة هامبورغ الألمانية، وسط حضور جماهيري كبير من قبل مشجعي المنتخبين.

وقبل إقامة مباراة هولندا وألمانيا، والمنتخب الألماني يُقدم نتائج سلبية تحت قيادة لوف حاليًّا، حيث كان من المقرر إقالته بعد الخروج من الدور الأول من بطولة كأس العالم 2018 بـ روسيا.

وأصبح شبح الإقالة يُطارد يواخيم لوف حاليًّا بسبب صعوبة موقف المنتخب الألماني في التأهل ليورو 2020 بعد الخسارة الثقيلة في مباراة هولندا وألمانيا.

ويذكر أن مباراة هولندا وألمانيا في جولة الذهاب، كانت أُقيمت على ملعب يوهان كرويف أرينا معقل نادي أياكس الهولندي وانتهت المباراة بفوز المنتخب الألماني بثلاثية مقابل هدفين.

وشهدت مباراة هولندا وألمانيا بالأمس تألقًا كبيرًا من قبل اللاعب ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي والذي صنع هدفين للمنتخب الهولندي في المباراة.

وكان يواخيم لوف مدرب ألمانيا صرّح بعد مباراة هولندا وألمانيا، بأن المنتخب الألماني لا يزال يملك الحظوظ القوية التي تؤهله للصعود إلى بطولة كأس أمم أوروبا التي تُقام صيف العام المقبل.

وبعد الفوز في مباراة هولندا وألمانيا، يُخطط المدرب الهولندي رونالد كومان، مدرب المنتخب البرتقالي، إلى بناء جيل قوي لمنتخب هولندا من أجل تحقيق الإنجازات في المحافل الأوروبية والعالمية، خاصة أن منتخب هولندا لم يصعد إلى كأس أمم أوروبا 2016 التي أُقيمت في فرنسا، بالإضافة إلى عدم تأهله لمونديال روسيا 2018.

وشهدت مباراة هولندا وألمانيا، حصول لاعبي المنتخب الهولندي على ثلاث بطاقات صفراء، بينما نال لاعبو المنتخب الألماني بطاقة واحدة فقط.