شد وجذب تحكيمي حول لقطات حمدالله في مباراة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بطلًا لعدة لقطات مختلفة في مباراة الأهلي والنصر التي أقيمت أول أمس الجمعة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واتهم بعض الجماهير والنقاد الرياضيين عبدالرزاق حمد الله بأنه يتعمد التمثيل في الفترة الأخيرة، وذلك للحصول على ركلات جزاء خلال المباريات.

وكانت البداية مع الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان الذي قال: هناك ضربة جزاء لم تُحتسب للنصر بعد سقوط اللاعب حمدالله داخل منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة الـ39.

وقال الخبير التحكيمي محمد فودة: كان يجب إنذار حمدالله في الدقيقة الـ83 بسبب محاولته خداع الحكم للحصول على ركلة جزاء.

وفي لعبة أخرى قال محمد فودة: الحكم منح حمدالله بطاقة صفراء غير صحيحة بسبب التحايل في الدقيقة الـ49 وقرار الحكم كان غير موفقًا.

وفي سياق آخر، أوضح عبدالرحمن الزيد المحلل التحكيمي في القنوات الرياضية السعودية أن حمدالله كان يستحق الطرد في مباراة الأهلي والنصر بسبب محاولاته التحايل على الحكم.

وأضاف الزيد أن الدقيقة الـ14 شهدت سقوط حمدالله داخل منطقة جزاء الأهلي لكن اللعبة لا تستحق ركلة جزاء بسبب وجود احتكاك طبيعي بين محمد خبراني لاعب الأهلي وحمدالله.

وصرّح الزيد قائلًا: في الدقيقة الـ82 كان هناك تحايل من حمدالله للحصول على ركلة جزاء وكان لديه بطاقة صفراء أولي، ويجب أن يُمنح الثانية ليُطرد من اللقاء.

وقال الخبير التحكيمي المصري جمالد الغندور: في الدقيقة الـ36 لا يوجد ركلة جزاء لـ حمدالله حيث إن جوزيف دي سوزا لمس الكرة ولم يعق حمدالله، والحكم كان قراره صحيحًا بإنذار حمدالله.