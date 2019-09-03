شذى مطلب النفيسه الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في زين.. خبرات قيادية
لأول مرة في قطاع الاتصالات بالمملكة

شذى مطلب النفيسه الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في زين.. خبرات قيادية

2019/09/03
الساعة 1:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين”، عن تعيين السيدة شذى بنت مطلب النفيسه في منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في الشركة، لتكون بذلك أول مواطنة تتقلد هذا المنصب في قطاع الاتصالات بالمملكة.

يذكر أن شذى النفيسه باشرت مهام منصبها كرئيس تنفيذي للموارد البشرية في شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين” في سبتمبر 2019، بخبرة تمتد لأكثر من 15 سنة في قطاع الموارد البشرية.

وتولت شذى في مسيرتها المهنية عدة مناصب قيادية في القطاع الصحي، كما أنها تولت إدارة عمليات الموارد البشرية، وعملت كمستشارة لإدارة الموارد البشرية لعدد من القطاعات المحورية الخاصة والعامة.

يذكر أن شذى النفيسه تحمل شهادة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية من جامعة الملك عبدالعزيز.



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