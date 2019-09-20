شرطة الرياض تقبض على 12 سوريًا تشاجروا بالعصي في حي النسيم

شرطة الرياض تقبض على 12 سوريًا تشاجروا بالعصي في حي النسيم

2019/09/20
الساعة 1:55 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

ألقت شرطة الرياض القبض على 12 وافدًا سوريًا تورطوا في مضاربة جماعية بالعصي وتم تداول مقطعهم عبر مواقع التواصل.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة جماعية، باستخدام العصي، بين عدة أشخاص وذلك بأحد الشوارع العامة في حي النسيم شرقي العاصمة الرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية، عن القبض على أطرافها، ( 12 ) وافدًا سوريًا، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نسب إليهم لوجود خلافاتٍ سابقةٍ فيما بينهم، جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وبين أن شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.


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