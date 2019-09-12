شرطة دبي تكشف حقيقة صناديق الدولارات ودور العصابة!

المواطن - متابعة

كشف مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، فيصل عيسى القاسم، أن الفيديو المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي حول صناديق مملوءة بالدولارات، يرجع إلى عصابة إفريقية حاولت الاحتيال على الشخص الموجود في الفيديو، وأن النقود مزيفة.



وأكد القاسم أن العصابة استدرجت المجني عليه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأقنعوه بقدرتهم على مضاعفة أمواله، ومن ثم جلبوه بالحيلة إلى شقة تحوي صناديق الدولارات المزورة، ثم قاموا بتصويره في محاولة لابتزازه ودفعه إلى إعطائهم مبالغ مالية، عندها سارع بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية التي اتخذت بدورها الإجراءات اللازمة للقبض عليهم.