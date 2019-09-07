شرطة كربلاء تتوعد بإسقاط الطائرات المسيرة فوق النجف

المواطن - متابعة

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم السبت، أنها لن تسمح بتحليق أي طائرة في النجف، في إطار الخطة الأمنية الخاصة بيوم عاشوراء.

وجاء في بيان صادر عن القيادة أن الطوق الأمني الأول والثاني المحيط بالمرقدين الشريفين مخولان بإطلاق النار لإسقاط أي طائرة مسيرة تحلق في سماء هذه المنطقة.

وأضاف أن الخطة الأمنية الخاصة بعاشوراء، التي شرعت بتنفيذها الأجهزة الأمنية بمختلف التشكيلات، اعتمدت بشكل كبير على العنصر الاستخباراتي للتقليل من زخم القوات في الشوارع لاسيما المدينة القديمة.

وتابع البيان أن الحدود الإدارية للمحافظة مؤمنة بشكل كامل من قبل عناصر الجيش والحشد الشعبي والشرطة النهرية والشرطة الاتحادية، فيما تولى طيران الجيش والقوة الجوية حماية سماء المدينة بعد عدة جولات استطلاعية.