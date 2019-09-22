شعراء الوطن يمجدون ذكراه على طريقة العشق السعودية

المواطن - الرياض

تلاقت أحرف شعراء الوطن في ليلة مغنى شعرية على طريقة سعودية للعشق، مسطرةً أروع الكلمات في تمجيد الذكرى السنوية لليوم الوطني السعودي 89، وأكدت كلماتهم أن لا حب يضاهي حب الوطن، فالقصائد عندما تنسج في ذكره ومديحه تتألق وتزداد جمالًا، فهو الأرض باسقة وليس لها ثمن.

وأخذ الشعراء الدكتور حاتم الزهراني، الدكتورة مستورة العرابي، محمد العتيق، عبدالرحمن العريج، تهاني الصبيح، ينشدون بجميل كلماتهم وأرقى عباراتهم في الوطن المعطاء، حيث أسموه تارة بالوطن الأخضر وبالسعودية العارجة للسماوات التي تليق بها، ووصفوه تارة بالمتسرب في الحنايا، وهو الفل الجنوبي المقفى وورد طائفي وجبل يغني كبرياءً.

جاء ذلك في جلسة حوارية نظمها المركز الإعلامي لليوم الوطني 89 بوزارة الإعلام مساء اليوم الأحد، بعنوان: “أمسية شعرية همم وقمم” بالتعاون مع الموسوعة العالمية للأدب العربي (أدب) ضمن سلسلة جلسات “قصة همة” التي تستضيف شخصيات وطنية في مجالات مختلفة، وتهدف إلى إثراء ذاكرة الوطن، وخلق حوارات بينها وبين مواطنيه، وعرض قصصه، وسير رجالاته، ونجاحاته على مدى عقود مضت.