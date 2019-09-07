شهد ميدان محافظة الطائف للهجن مساء اليوم تنفيذ 13 شوطا ضمن المنافسات الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية لسن الحقايق على مسافة 2 كم، وسط أجواء حماسية وحضور عشاق ومحبي رياضة الهجن.
وجاءت نتائج المركز الأول لأشواط الفترة المسائية على النحو التالي :
الشوط 1: ” شقا” لفلاح فهد الهاجري، وحققت أفضل توقيت لجميع الأشواط الصباحيه والمسائية.
الشوط 2: “سعد ” لـراقي عبدالله المكيرش
الشوط 3 :”الفايزه” لـ محمد صالح آل رزق
الشوط 4: “شامان ” لـ نياف سلمان المغيري
الشوط 5 :”سيوف” لـ صالح فرج ال رزق
الشوط6:”مذخور ” لـ سعد فناطل العنزي
الشوط 7: ” مشاكسة ” لـ فهد عبدالله الشمري
الشوط 8: “شاهين ” لـ أحمد علي البريكي
الشوط 9:”امجاد” لـ محمد سلمان الدوسري
الشوط 10: “الغزال ” لـ على محمد المري
الشوط 11: ” غرابيل ” لـ حشر ظفر الهاجري
الشوط 12: “بشار” لـ علي محمد المري
الشوط 13: “إنجاز ” لـ سالم راشد المحرق.
شقا تسجل أفضل توقيت زمني بمهرجان ولي العهد للهجن
شهد ميدان محافظة الطائف للهجن مساء اليوم تنفيذ 13 شوطا ضمن المنافسات الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية لسن الحقايق على مسافة 2 كم، وسط أجواء حماسية وحضور عشاق ومحبي رياضة الهجن.