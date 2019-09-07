شقا تسجل أفضل توقيت زمني بمهرجان ولي العهد للهجن

شقا تسجل أفضل توقيت زمني بمهرجان ولي العهد للهجن

2019/09/07
الساعة 3:19 صباحًا
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المواطن - واس

شهد ميدان محافظة الطائف للهجن مساء اليوم تنفيذ 13 شوطا ضمن المنافسات الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية لسن الحقايق على مسافة 2 كم، وسط أجواء حماسية وحضور عشاق ومحبي رياضة الهجن.
وجاءت نتائج المركز الأول لأشواط الفترة المسائية على النحو التالي :
الشوط 1: ” شقا” لفلاح فهد الهاجري، وحققت أفضل توقيت لجميع الأشواط الصباحيه والمسائية.
الشوط 2: “سعد ” لـراقي عبدالله المكيرش
الشوط 3 :”الفايزه” لـ محمد صالح آل رزق
‏الشوط 4: “شامان ” لـ نياف سلمان المغيري
‏الشوط 5 :”سيوف” لـ صالح فرج ال رزق
‏الشوط6:”مذخور ” لـ سعد فناطل العنزي
‏الشوط 7: ” مشاكسة ” لـ فهد عبدالله الشمري
‏الشوط 8: “شاهين ” لـ أحمد علي البريكي
‏الشوط 9:”امجاد” لـ محمد سلمان الدوسري
‏الشوط 10: “الغزال ” لـ على محمد المري
‏الشوط 11: ” غرابيل ” لـ حشر ظفر الهاجري
‏الشوط 12: “بشار” لـ علي محمد المري
‏الشوط 13: “إنجاز ” لـ سالم راشد المحرق.



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