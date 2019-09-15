شقيق ديبالا يوجه رسالة لـ مدرب يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

حرص جوستافو ديبالا شقيق الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي، على توجيه رسالة إلى المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب اليوفي وذلك بعد التعادل السلبي مع فيورنتينا أمس السبت في الدوري الإيطالي.

وكتب جوستافو ديبالا تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: آلة الكمان لا يُمكنها عزف موسيقى رائعة في حال كان هناك وتر مفقود فيها.

وكان باولو ديبالا استُبعد من تشكيلة يوفنتوس التي واجهت فيورنتينا.

لا يزال نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مهتمًا اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا جناح يوفنتوس الإيطالي في شهر يناير المقبل.

وكان توتنهام اجتهد للتعاقد مع ديبالا في صيف 2019، لكن نادي يوفنتوس رفض بيع اللاعب لعدم التوصل لاتفاق.

وقالت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية، إن نادي توتنهام هوتسبير واثق من قدرته على حسم صفقة ديبالا في يناير وخلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بعد التوصل لاتفاق مع إدارة اليوفي.

وترغب إدارة توتنهام في التعاقد مع باولو ديبالا، ليكون خليفة الدنماركي كريستيان إيركسن في حال قرر مغادرة النادي اللندني.