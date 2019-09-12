شكوى جديدة ضد نادٍ سعودي في فيفا

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الفترة المقبلة سوف تشهد أزمة لأحد الفرق السعودية، بعدما استقبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” شكوى ضد نادٍ رسميًا.

وأبدى القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، أحمد الأمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، استياءه من أزمات الأندية السعودية في “فيفا”.

وقال: “ولا زال للكوارث القانونية الرياضية في كرة القدم بقية.. فيفا يستقبل دعوى ضد أحد الأندية السعودية يطالب فيها صاحبها بمبلغ يفوق الـ١٠ مليون دولار”.

وتباينت ردود فعل الجمهور مع تغريدة أحمد الأمير، حيث أكد البعض أن الشكوى ضد نادي الاتحاد من اللاعب الإيفواري الهارب سيكو سانوجو، فيما توقع البعض الآخر أن تكون الشكوى خاصة بنادي النصر أو الهلال.