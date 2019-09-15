شهادة حية على إنجاز الجوازات والعدل: إجراءات معقدة تنتهي في دقائق

المواطن - الرياض

تسير المملكة عبر الوزارات والقطاعات المختلفة بخطى ثابتة نحو مستقبل يحمل الإنجاز في كل المعاملات التي يحتاجها المواطن والمقيم، وهي خطوة تأتي ضمن رؤية 2030، لتسهيل الإجراءات والخدمات وتقديمها بكل يسر.

والسهولة التي توفرها الجهات المختلفة مثل الجوازات ووزارة العدل والأحوال المدنية وجهات أخرى لخدماتها، ليست وليدة اليوم بل هي جهود استمرت لسنوات ضمن خطة واضحة المعالم لمواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن، وهو بمثابة شهادة حية على قدرة المملكة على إنجاز كافة الإجراءات التي تهم المواطن والمقيم.

وعلى الرغم من هذه الإنجازات إلا أن البعض يتعمد جلد الذات عبر التقليل من حجم النجاحات التي تسطرها الوزارات والجهات المختلفة، ليكون ظلمًا بينًا لجهود المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

شهادة حية:

وسرد الإعلامي محمد فهد الحارثي تجربته في إنجاز جواز سفره واستخدام خدمات أخرى، حيث قال: أنجزت إصدار جواز سفر في دقائق عبر خدمة أبشر، وأكملت إجراءات وكالة من كاتب عدل إلكترونيًّا.

ورأى الحارثي أن الإجراءات في الماضي كانت معقدة وطويلة، والآن تنجز في دقائق، وهو تطبيق فعلي للحكومة الإلكترونية، متسائلًا: لماذا لا نتكلم عن الإيجابيات؟! لماذا أصبحت هوايتنا جلد الذات؟! لا ندعي الكمال، ولكن من الظلم تحجيم الإنجازات.

خدمات أبشر:

وكانت أبشر أفراد قد انطلقت قبل فترة بحزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أضيفت لها، وبلغت 22 خدمة إلكترونية، مقدمة من المديرية العامة للجوازات والأحوال المدنية والإدارة العامة للسجون، والأمن العام متمثلًا في (الإدارة العامة للمرور، وإدارة الأسلحة والمتفجرات).

وأتمت منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” نقل جميع خدماتها إلى الموقع الجديد (هنا الرابط) وذلك بدءًا من الجمعة 5 يوليو 2019.

ويضم أبشر أفراد تبويب خدمات المركبات فيحتوي على الخدمات الخاصة بالمركبات المسجلة باسم صاحب الحساب، وبالنسبة إلى تبويب خدمات التابعين فيحتوي على خدمات الزوجة والأبناء.

وبالنسبة إلى تبويب خدمات المكفولين فيحتوي على خدمات المكفولين (العمالة المنزلية)، وأخيرًا تبويب مواعيد الذي يتيح حجز المواعيد في مختلف القطاعات.

خدمات العدل:

وأطلق وزير العدل وليد الصمعاني، في وقت سابق، المرحلة الرقمية الجديدة في أعمال التوثيق، وأصبح المستفيدون أمام خيارات عدة بين إصدار وكالاتهم منخفضة المخاطر عبر بوابة ناجز للخدمات الرقمية من خلال زيارة بوابة وزارة العدل هنا، ومن ثم الانتقال إلى بوابة ناجز لإصدار الوكالة الإلكترونية، أو تسجيل الوكالة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية واعتمادها بعد زيارة كتابة العدل، أو الاستعانة بخدمات كتابات العدل المتنقلة وهي خدمة مخصصة لفئات معينة، وكذلك يمكن الاستفادة من خدمات الموثقين من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للموثقين: (هنا).

وتضمنت الخدمات الرقمية الجديدة في قطاع التوثيق التي أطلقت بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين، وتوفير الوقت والجهد عليهم، إمكانية التحقق من الوكالات إلكترونيًّا، وكذلك الطلب الإلكتروني للإفراغ العقاري الذي يختصر نحو 70% من الإجراءات ويوفر الوقت على المستفيدين، إلى جانب إمكانية تحديث الصكوك الورقية إلى إلكترونية بخطوات يسيرة عبر البوابة، وغيرها من الخدمات.

وأعلنت الوزارة أن مؤشرات مركز العمليات العدلي تظهر تنبيهات لعمليات إصدار الوكالات التي تتجاوز الوقت المحدد، حيث تستغرق الوكالة الإلكترونية 5 دقائق، فيما حددت المؤشرات 15 دقيقة لإصدار الوكالات عبر كتابات العدل، وهو ما يعد وقتًا قياسيًّا.