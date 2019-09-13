شهر سبتمبر يحمل ذكريات إيجابية لـ الهلال وجماهيره

شهر سبتمبر يحمل ذكريات إيجابية لـ الهلال وجماهيره

2019/09/13
الساعة 10:50 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

يحمل شهر سبتمبر ذكرى جيدة بالنسبة إلى نادي الهلال وجماهيره، حيث سبق للفريق الهلالي تحقيق الفوز في ثلاث مباريات في سبتمبر من عام 2018 في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي.

وكان الهلال فاز على الرائد بثلاثية مقابل هدف يوم 15 سبتمبر من عام 2018 في الجولة الثانية.

ثم عاد الهلال وفاز على فريق الباطن بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة يوم 20 سبتمبر من العام الماضي.

أما المباراة الثالثة فكانت فوز الهلال على الفتح بثلاثية مقابل هدفين يوم 24 سبتمبر الماضي.

وسيواجه الهلال نادي الفيحاء غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري لموسم 2019-2020.

قال المدرب الروماني رازفان مدرب الهلال: “كويلار جاهز لمباراة الهلال ضد الفيحاء المقبلة، وهو يُشارك معنا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية، منذ يوم الخميس الماضي”.

وتابع تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد الفيحاء قائلًا: “محمد البريك جاهز للعودة إلى المباريات، وشارك مع الفريق الأول في التدريبات الجماعية”.

وعلق رازفان على مباراة الهلال ضد الفيحاء قائلًا: “سنواجه خصمًا قويًّا، خاصة أنه منظم في الجانب الدفاعي؛ ما يُصعب من المواجهة المرتقبة”.


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