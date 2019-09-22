شوارع الشمالية تتزين باللون الأخضر وصور القيادة

المواطن - الشمالية

اكتست الشوارع والمرافق العامة والميادين والدوائر الحكومية بمنطقة الحدود الشمالية باللون الأخضر والعبارات والأعلام بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية.

ونشرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية شرطة منطقة الحدود الشمالية عدداً من الصور التي توضح مدى جاهزية الأجهزة الأمنية بالاستعداد التام لليوم الوطني.

كما أظهرت بعض الصور تفقد سعادة مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية اللواء جعيدان بن متعب المطيري أماكن احتفال اليوم الوطني 89 في مدينة عرعر ، وأيضاً استعداد كافة القطاعات الأمنية.