شيكابالا يُصالح جماهير الزمالك

المواطن - محمد سمعه

فاز المصري محمود عبد الرازق الشهير بـ شيكابالا بلقب كأس مصر لموسم 2018-2019 مع الزمالك بالأمس، وذلك بعد الفوز على حساب نادي بيراميدز بثلاثية دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية.

وقبل انضمام شيكابالا الأخير لـ الزمالك كان اللاعب قد رحل في أول الموسم الماضي عن الفريق الأبيض بمشكلة كبيرة، ووقتها قال أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بـ الزمالك إن شيكابالا لن يكون له مكان في الزمالك طبقًا للرؤية الفنية للمدرب السويسري السابق للزمالك كريستيان جروس.

وبعد التعاقد مع المدرب الصربي ميتشو، قدم شيكابالا أداءً جيدًا في الفترة الأخيرة مع الزمالك، حيث نجح في قيادة الفريق للعبور لدور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي ديكاداها الصومالي، كما قدم مستويات مميزة أمام نادي مصر المقاصة والاتحاد وبيراميدز في كأس مصر.

ويُعد فوز شيكابالا بلقب كأس مصر بمثابة مُصالحة لجماهير الزمالك بعد رحيله بمشكلة خلال الموسم الماضي، حيث تمكن اللاعب من الفوز بخامس كأس مصر في مسيرته مع الفريق الأبيض، وحقق لقبَي دوري ليكون مجموع إجمالي البطولات التي حققها مع الزمالك 12 بطولة في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

وكان شيكابالا تألق وصنع الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك بيراميدز، حيث سُجل الهدف عبر اللاعب يوسف أوباما في الشوط الثاني.

جدير بالذكر أن محمود شيكابالا من ناشئي نادي الزمالك ولعب مع الفريق الأول وهو يبلغ من العمر 16 عامًا في عام 2002.

لعب شيكابالا من قبل مع نادي الإسماعيلي المصري والوصل الإماراتي وفريق سبورتينج لشبونة البرتغالي ونادي أبولون اليوناني.

وتواجد شيكابالا في قائمة المنتخب المصري التي شاركت في كأس العالم 2018 بـ روسيا، لكنه لم يشارك في أي مباراة من المباريات الثلاث للمنتخب المصري في تلك البطولة.