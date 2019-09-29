صالح المحمدي يوضح سر معاناة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل ملحوظ، بعد تولي المدرب الوطني صالح المحمدي مسؤولية تدريب الراقي بعد إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وقاد صالح المحمدي الراقي في مباراتي الفتح والنصر، حيث نجح الأهلي في الفوز على الفتح ثم تعادل مع النصر أول أمس الجمعة.

ووضع صالح المحمدي يده على سر مشكلة الأهلي قائلًا: هناك لاعبون في الأهلي لا يؤدون بشكل جيد ولو كنت توليت مسؤولية إعداد الفريق قبل انطلاق الموسم لكن الفريق الأهلاوي تغير بالكامل.

ويأتي تصريح صالح المحمدي بعد كم المشاكل التي عانى منها الأهلي خلال فترة تواجد برانكو إيفانكوفيتش مثل خلافه مع المهاجم السوري عمر السومة بالإضافة إلى سوء الأداء الذي أدى إلى الخروج من دوري أبطال آسيا بالإضافة إلى الخسارة من الوحدة والتعادل مع العدالة في الدوري.

وكان صالح المحمدي اتخذ قرارًا جريئًا باستبعاد حسين عبدالغني من تدريبات الأهلي خلال الأيام الماضية بعد خلاف نشب بين المدرب واللاعب.

من ناحية أخرى، فسر اللاعب حسين المقهوي، لاعب النادي الأهلي، سر حركته الغريبة قبل أن يُشارك في مباراة النصر، في الجولة الخامسة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتشر فيديو للاعب حسين المقهوي عبر تويتر وهو يضع مادة غريبة على قميصه قبل أن يُشارك في لقاء النصر بديلًا للاعب الجزائري يوسف البلايلي.

وقال عمار باحكيم مُراسل قنوات الرياضية السعودية: إن حسين المقهوي أخبره بأنه وضع مادة “فيكس” التي تعمل على توسيع التنفس، مضيفًا أن اللقطة لا تحتاج إلى تفسيرات غريبة.