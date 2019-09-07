صامويل إيتو يعتزل كرة القدم

المواطن - محمد سمعه

أعلن الدولي الكاميروني السابق صامويل إيتو اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة دامت لمدة 22 عامًا في الملاعب الأوروبية والإفريقية.

وكان إيتو أعلن اعتزاله الكرة بعد نهاية مسيرته مع نادي قطر القطري في موسم 2018-2019.

وسبق لإيتو أن لعب في العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة مثل ريال مدريد الإسباني وبرشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي ونادي سامبدوريا الإيطالي وفريق أنجي ماكشالا الروسي.

تُوج إيتو بـ18 بطولة طوال مسيرته؛ حيث نجح في حصد لقب كأس أمم إفريقيا مرتين مع منتخب الكاميرون، بالإضافة إلى فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ناديي برشلونة وإنتر ميلان والتتويج أيضًا بلقب كأس العالم للأندية مع البارشا والإنتر.

ولعب إيتو مع المنتخب الكاميروني في الفترة من عام 1997 حتى عام 2014.