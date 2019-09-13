صحافي مغربي عن استبعاد حمدالله: المنتخب يُعاني من تكتلات

المواطن - مروة نبيل

أكد الصحافي المغربي، محمد بولطار أن المنتخب المغربي الأول لكرة القدم يُعاني من تكتلات خلال الفترة الحالية، الأمر الذي أدى إلى استبعاد نجم النصر عبدالرزاق حمدالله مؤخرًا.

وكان بولطار قد سأل مدرب المنتخب المغربي الأول، البوسني وحيد خاليلودزيتش عن إمكانية استدعاء عبدالرزاق حمدالله خلال الفترة المقبلة خاصة أنه واحد من أفضل هدافي الحالي.

وتابع الصحافي المغربي تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، قائلًا: “المنتخب يُعاني من تكتلات التي تُسيطر عليه خلال الفترة الحالية، واستهزاء اللاعب يونس بلهندة كان دليلًا على ذلك”.

وأضاف بولطار: “المنتخب يعاني من اللاعبين الممارسين لكرة القدم في فرنسا وهولندا، فهناك شيء غير صحي في المنتخب، سألت المدرب كصحافي عندما قال إنه يبحث عن هداف يترجم الفرص، وقلت له إنه أفضل الهدافين في العالم”.

وكان حمدالله قد غادر معسكر المنتخب المغربي الأول لكرة القدم أثناء فترة استعداداته للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019” التي أُقيمت في مصر، ولم يتم الكشف عن الأسباب، وذلك خلال فترة تدريب رينارد لأسود الأطلس.