صحة جدة تكشف حقيقة إغلاق مستشفى الولادة والأطفال

صحة جدة تكشف حقيقة إغلاق مستشفى الولادة والأطفال

2019/09/25
الساعة 8:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

نفت مديرية الشؤون الصحية في محافظة جدة صحة ما نُشر حول عزمها إغلاق مستشفى الولادة والأطفال بصورة نهائية.

وقالت المديرية، في بيان لها: إن ما نُشر من معلومات حول هذا الشأن لم يعتمد على مصادر رسمية، مشيرة إلى أنها تعتزم ترميم المستشفى.

وأفادت مديرية الشؤون الصحية بجدة بأنها ستشرع في أعمال الترميم بعد الانتهاء من مراجعة المواصفات الفنية مع المقاول والفريق الاستشاري وفريق مختص من وزارة الصحة.

وكانت المديرية قد أعلنت في يوليو الماضي عن تعليق استقبال الحالات بقسمي الأطفال والعناية المركزة لحديثي الولادة؛ لإجراء أعمال صيانة.


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