صدام ناري منتظر يُربك حسابات #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

دخل أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد الحالي في صدام مباشر مع لؤي ناظر رئيس الاتحاد السابق، وذلك بعد حديث الأول عن تسبب الإدارة السابقة في تراكم ديون الاتحاد ووصولها إلى ما يقرب من نصف مليار ريال.

وكان أنمار الحائلي تحدث أمس الأحد في برنامج” الدوري مع وليد” قائلًا: الاتحاد عاد إلى مرحلة الديون في فترة لؤي ناظر.

وأضاف الحائلي: “مجلس الإدارة دفع 15 مليون ريال خلال 3 شهور ونحتاج 220 مليونًا للموسم ولم نجد إلا 8 آلاف ريال في خزينة النادي والديون طويلة الأجل 400 مليون و130 مليونًا ديون قصيرة الأجل”.

بالطبع سيكون هناك مجال لمعرفة الرد من قبل لؤي ناظر، مما يُسبب صدامًا لن يكون في مصلحة النادي وقد يؤثر هذا بالسلب على الفريق الأول لكرة القدم بـ العميد الذي يسعى إلى تجاوز الفترة الصعبة التي يمر بها بعد خسارته من نادي الهلال خلال أقل من 5 أيام بثلاثية مقابل هدف في دوري أبطال آسيا وفي مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصبحت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تُفكر بشكل جاد في التعاقد مع مدرب بديل للتشيلي خوسيه لويس سييرا لإدارة الفريق الأول لكرة القدم بعد العثرات الأخيرة للعميد.

وقالت تقارير إخبارية إن نادي الاتحاد يُفاضل بين مدربين وهما محمد أمين أو محمد العبدلي لخلافة سييرا الذي يقترب من الرحيل.

وأبدى التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني لـ نادي الاتحاد حزنه الشديد وذلك بسبب انتقاد الجماهير الاتحادية له ومطالبتهم بإقالته، عقب الخسارة من الهلال أول أمس في الدوري.