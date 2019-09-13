صدمة بعد طلاق إمارات رزق من حسام جيد

المواطن - متابعة

بالرغم من الصدمة التي أثارها نبأ طلاق الفنانة السورية إمارات رزق من زوجها الفنان حسام جيد إلا أن الطريقة التي تم الاعلان بها عن الطلاق كانت مثيرة للجدل.

اختار النجمان منصة فيسبوك لإعلان نبأ انفصالهما واستخدما منشورًا واحدًا نسخه كل منهما ونشرها عبر حسابه في فيسبوك مع تغيير بسيط.

إمارات رزق كتبت على فيسبوك تقول: أبغض الحلال عند الله الطلاق، تم بيني وبين حسام الطلاق.. بتمنى التوفيق لأبو وطن وإن شالله تكون الحياة الجاية أحسن له ولي”.

أما حسام جيد فقد استخدم نفس المنشور مع تعديل في الاسم والضمائر حيث كتب معلقًا:”أبغض الحلال عند الله الطلاق، تم بيني وبين إمارات الطلاق بتمنى التوفيق لأم وطن وإن شالله تكون الحياة الجاية أحسن إلي والها… بحبكن وبرفع راسي فيكن”.

وأضافت إمارات رزق: “أنا مؤمنة بكل ما يأتي به الله”.

والمعروف أن إمارات رزق هي ممثلة سورية من مواليد 16 سبتمبر 1985.

تزوجت من المخرج السينمائي يوسف رزق، الذي ساعد بدخولها للمجال الفني وفي عام 2008 رُزقا بابنهما دانيال لكنهما انفصلا بعد ذلك.

وبعده تزوجت من المغني حسام جنيد ورُزقا بابنهما وطن بعام 2013، وتشاركا سويًا بتقديم برنامج نورت سمانا الذي بث على قناة سما السورية في عام 2014، وفي سبتمبر 2018 أنجبت ابنتهما إحساس.

أما حسام جيد فهو مطرب سوري وُلد في ديسمبر 1985 بقرية سلحب التابعة لمحافظة حماة.