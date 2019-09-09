صدمة غير متوقعة لـ مانشستر سيتي

المواطن - محمد سمعه

تلقى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صدمة غير متوقعة من نادي إنتر ميلان الإيطالي، وذلك بعد اهتمامه بالتعاقد مع السلوفاكي ميلان سكرينيار مدافع الإنتر.

وقالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن إنتر ميلان لن يُفرط في أي من نجومه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وكان مانشستر سيتي بحث عن ضم مدافع لصفوفه في يناير، خاصة بعد رحيل البلجيكي فينسينت كومباني عن صفوف السيتي بعد نهاية موسم 2018-2019.

جدير بالذكر أن نادي مانشستر سيتي تُوج بلقب الدرع الخيرية في الرابع من أغسطس الماضي، وذلك بعد الفوز على نادي ليفربول بركلات الجزاء الترجيحية.

سبق لـ ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين الاهتمام بضم سكرينيار في صيف 2019.