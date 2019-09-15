صراع ناري على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالجولة الخامسة

المواطن - محمد سمعه

أشعل كل من السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح نجمي ليفربول الإنجليزي الصراع على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2019-2020، مع المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو نجم مانشستر سيتي.

وكان ساديو ماني سجل هدفين في مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، ليصبح رصيده أربعة أهداف في المركز السابع في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

وأصبح رصيد محمد صلاح من الأهداف في الدوري الإنجليزي أربعة أهداف أيضًا ليحتل بهم المركز الخامس في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن سيرخيو أغويرو سجل هدفًا في شباك نوريتش سيتي، حيث انتهت المباراة بخسارة مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدفين، وأصبح رصيد المهاجم الأرجنتيني من الأهداف سبعة أهداف ليتواجد بها في المرتبة الثانية في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

وسيشتد الصراع على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلال الجولات المقبلة، خاصة أن ماني ومحمد صلاح سيتنافسان على نيل لقب هداف الدوري كما حدث في الموسم الماضي مع الجابوني بيير أوباميانج نجم نادي أرسنال.

وكان الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وبيير أوباميانج نالوا لقب هداف الدوري الإنجليزي بالتقاسم فيما بينهم، بعدما احتلوا أول ثلاثة مراكز في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا لكل لاعب منهم.

يُعد اللاعب الفنلندي تيمو بوكي مهاجم نادي نوريتش سيتي ظاهرة مميزة في الدوري الإنجليزي، حيث يُنافس على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على الرغم من وصوله لسن الـ30 وتواجده في أندية مغمورة قبل الصعود بناديه نوريتش سيتي للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.

سجل تيمو بوكي ستة أهداف في البريميرليج بعد مرور خمس جولات، حيث يحتل حاليًا المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلف كل من تامي أبراهام مهاجم تشيلسي وسيرخيو أغويرو.