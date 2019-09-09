صرف الدفعة 22 من حساب المواطن بعد ساعات

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه سيتم إيداع الدفعة الثانية والعشرين بعد ساعات، حيث يتم صرف الدعم يوم غد الثلاثاء 10 سبتمبر.

وبحسب الجدولة الزمنية المسبقة يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم الموعد يومًا واحدًا أو تأخيره يومًا واحدًا إذا تصادف اليوم العاشر مع إجازة رسمية.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.