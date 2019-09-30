صلاح خاشقجي: خصوم وأعداء الوطن استغلوا قضية والدي للنيل من وطني وقيادته

المواطن - الرياض

أكد صلاح خاشقجي، نجل المواطن جمال خاشقجي، أن عامًا مر على رحيل والده، سعى خلاله خصوم المملكة وأعداؤها في الشرق والغرب لاستغلال قضيته للنيل من الوطن والقيادة.

وأضاف صلاح خاشقجي أن والده الراحل لم يقبل في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل من المملكة وقيادتها، مشددًا على أنه لن يقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله.

وتابع: أكرر ما قلته سابقًا، لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء، وسأكون كما كان جمال خاشقجي مخلصًا لله ثم الوطن وقيادته.