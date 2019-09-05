صورة تجسد الأزمة.. جونسون والكراسي الخاوية

المواطن - سعد البحيري

لم يكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتخيل يومًا أن تصل به الأمور إلى هذا الحد وهو الذي هدد بالخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق إذا لم يتم التفاهم مع دول البريكست.

وبعدما خسر جونسون الأغلبية البرلمانية تلقى رئيس الوزراء البريطاني ضربة مزدوجة في مجلس العموم بعد رفض النواب دعوته لإجراء انتخابات عامة الشهر المقبل.

وكان النواب صدّقوا في وقت سابق على مشروع قانون يرفض خروج بريطانيا دون اتفاق، إذا لم يتوصل رئيس الوزراء إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل 31 أكتوبر 2019.

وخلال حملته الانتخابية تعهد جونسون بالخروج بلا اتفاق في نهاية الشهر المقبل لكن يبدو أنه قد يفارق منصبه قبل هذا التاريخ.