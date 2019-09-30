صورة تخطف الأنظار.. برج الساعة يعانق الغيوم

المواطن - مكة المكرمة

نجح المصور محمد البستاني في التقاط صورة عبر كاميرته الاحترافية لبرج الساعة في مكة المكرمة، وهو يعانق الغيوم، لتخطف هذه الصورة الأنظار.

وقال المصور محمد البستاني: “حين تكوّنت السحب بشكل كثيف في سماء مكة المكرمة، حينها غطت تلك السحب منارة برج الساعة، فجذبني منظرها، فقررت خطف تلك الصورة، توثيقًا لهذا المشهد الذي يعتبر من النوادر تكرارها في أجواء مكة”، بحسب “العربية”.

وتخصص البستاني في الهندسة المعمارية هو سبب تعلقه بالتصوير المعماري، ليبدع في إخراج حزمة من الصور الفوتوغرافية ذات الإبداع والتميز، يجسد جماليات العمران على اختلاف البيئات والمواقع، مع حرصه لاقتناص النوادر منها، خاصة في حالة الطقس المختلفة وارتباطها بالمعالم العمرانية، فأخرج صورة البرق مع الحرم المكي وبرج الساعة، كما رصد أهم المشاريع العمرانية في التوسعة السعودية الثالثة “توسعة الملك عبدالله رحمه الله” في الحرم المكي الشريف.